NBA》碰也不行？ 魏少上籃他被判犯規（影音）
2017/01/05 13:39
〔體育中心／綜合報導〕這球也犯規？
黃蜂今在主場迎戰雷霆，黃蜂的球被雷霆球員抄走，雷霆後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）接獲傳球後快攻上籃，而黃蜂球員奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）上前防守時，只用手碰了魏斯布魯克後面，裁判立即響哨吹犯規，讓奇德吉克里斯特、黃蜂球員不敢置信，全場黃蜂球迷也狂噓。
不過黃蜂最後仍以123：112擊敗雷霆，奇德吉克里斯特拿下14分、11籃板，另有4次犯規。
奇德吉克里斯特（左）、魏斯布魯克（右）。（USA Today Sports）
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