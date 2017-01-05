網球》人逢喜事精神爽！謝淑薇殺入布里斯本女雙4強

謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕人逢喜事精神爽！台灣網球名將謝淑薇近日頻頻在臉書放閃，今在布里斯本網賽女雙8強賽與德國搭檔席格蒙德以6：7（7：9）、6：2、10：2逆轉斯洛伐克柯蕾帕／西班牙桑琪絲，取得準決賽門票。

台德聯軍首盤在3：1握有領先時，碰上雨勢耽誤比賽，無法一股作氣先馳得點，於搶7大戰以7：9落敗。

次盤，台德聯軍不願舉白旗投降，此盤製造3個破發點全數拿下，先以6：2扳平戰局，將賽事逼進「超級搶10」，頂著絕佳氣勢再打出9：1遙遙領先，並順利收下勝利。

1月4日正好滿31歲的謝淑薇生日前夕自爆戀愛之後，昨又在臉書高調放閃，並大秀象徵愛情的火紅玫瑰，有了愛情力量加持，也成功殺進4強。