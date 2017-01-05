趁對手之危 美式足球員背後偷摸蛋蛋（影音）

威金斯。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕肢體接觸在運動場上在所難免，不過日前美國大學的美式足球賽發生一起極具爭議的畫面，引起網友高度關注。

這是發生在NCAA的嘉年華盃（Fiesta Bowl），克萊門森大學的防守線員威金斯（Christian Wilkins）被鏡頭拍到疑似向對手性騷擾，在爭球的過程中趁對手趴地時將手伸到對方跨下「摸蛋」，引發許多球迷撻伐。

遭砲轟後威金斯出面道歉，「我為所做的愚蠢行為道歉。」他說：「我們當時正在激烈競爭，也許這樣做不是很好看，我道歉，賽後我有向對手致意，他沒有感到任何不舒服。」

對於威金斯的脫序行為，克萊門森大學的總教練與隊友都力挺，一名隊友指出，這麼做是為了干擾對手，「那些說這樣是性騷擾的人一定沒打過球，沒進過球員休息室看過更古怪的事。」他說。

克萊門森總教練史威尼（Dabo Swinney）則幫子弟兵緩頰，表示威金斯的行為看起來沒什麼問題，「他有時是有點脫線，但他是我們最好的年輕球員，且已公開道歉、向對手道歉，就讓事情過去吧。」他說。