日職》斎藤佑樹穿岱桑的「1」號 坦言壓力大

齋藤佑樹。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿「手帕王子」齋藤佑樹新球季將披上陽岱鋼留下的1號，目前正在自主訓練，他今天表示，穿下「1號」這明星背號，壓力很大。

《日刊體育》報導，斎藤佑樹盼新球季能「多投1場、多投1局、多拿1勝」，他說今年球季從背號「18號」改為「1號」，很感謝球團。斎藤佑樹指出，火腿的「1號」是明星背號，「很沉重」。

擁有「手帕王子」之稱的斎藤佑樹，進入職棒後表現欠佳，近年更受傷勢影響，最近4個球季只有3勝6敗的戰績，火腿決定讓他穿上高校和大學輝煌時的1號球衣，期待能夠演出大復活。