NBA》柯瑞、杜蘭特合拿65分 勇士13顆三分球轟垮拓荒者

柯瑞（中）、D.格林（左）、杜蘭特（右）。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕聯盟勝率最高的勇士今在甲骨文球場迎接拓荒者挑戰，雖然上半場打得辛苦，易籃後站穩陣腳，靠著杜蘭特、柯瑞最終攜手轟65分挹注下，以125：117喜迎4連勝。

勇士前役擊敗金塊率先成為聯盟第一支30勝勁旅，場均117.3分也是30隊中最兇猛，今柯瑞、K.湯普森、D.格林、杜蘭特一開賽就「四星齊發」接連投進三分球，不過沒有里拉德在陣的拓荒者，由麥考倫（C.J. McCollum）跳出當英雄，他上半場結束就砍進26分6籃板3助攻2阻攻，率隊以71：69取得領先。

勇士易籃後重振旗鼓，在第三節就一度反超10分，之後也未曾陷入落後，這支彎區勁旅哨響時就以8分差勝出，全隊以柯瑞拿下35分最高。拓荒者麥考倫最終則攻下35分。

此役勇士也轟出13顆三分球，值得一提的是，當他們單場投進10顆三分球以上，本季戰績是25勝1負，唯一吞敗就是在對火箭的2OT大戰。

麥考倫。（美聯社）