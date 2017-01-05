MLB》站上19世紀投手丘 查普曼能飆201公里火球

查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕終結者查普曼（Aroldis Chapman）是當今球速最快的投手，最速可飆到105英里（約168.9公里）。有趣的是，他如果能夠站上19世紀中期的投手丘，最快球速可能會達到125英里（約201.1公里），因為投手丘距離本壘板並非現行的60呎6吋（約18.44公尺）。

1870年代，投手丘與本壘板究竟要相隔多遠並未明確規範，但大約落在45呎（約13.7公尺），大約就是板球的距離，只是不能助跑投球。隨著投手技術越來越好，里奇蒙（Lee Richmond）於1880年飆出大聯盟歷史首次完全比賽，短短5天後，沃德（John Ward）又完成另一場，整個聯盟防禦率僅2.93。

由於投手丘過於靠近本壘，投手完全宰制打者，使得觀眾人數屢屢下降。因此，聯盟在1892年將距離調整成50呎，甚至在隔年又調整成現今的60呎6吋，打擊果真大爆發，聯盟防禦率高達5.33，更有4名打者打擊率破4成。

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