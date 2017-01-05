NBA》強森只花半分鐘 率熱火擒國王止敗

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天迎戰國王，靠著小將T.強森（Tyler Johnson）最後27秒完成三分打，最後11秒製造犯規罰進2球，以107：102險勝，終止6連敗。

熱火今天賽前剛宣布，小將溫斯洛（Justise Winslow）因肩關節撕裂傷，明天將動手術，本季報銷。不過這場比賽全隊將士用命，上半場投籃命中率高達63%，並以64：59領先。落後的國王靠著艾弗拉羅（Arron Afflalo）上半場拿15分緊咬不放，主戰中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）這場比賽投15只中4，拿下本季新低的13分。

熱火在第3節一度領先達19分，但國王3名板凳勞森（Ty Lawson）、托利佛（Anthony Tolliver）和坦波（Garrett Temple）上演追分秀，在第4節開始後超前比數。不過T.強森這時候投進三分球，幫助熱火以94：93要回領先，接著在最後2分半鐘投進第2記三分球，這時熱火以102：97領先。最後1分鐘，卡森斯罰球追成102：102平手。

關鍵時刻，T.強森先是一次跳投要到犯規完成三分打，最後又製造犯規罰進2球，終場熱火就以5分之差獲勝。

T.強森是熱火獲勝的關鍵人物。（美聯社）