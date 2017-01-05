經典賽》酒駕慣犯姜正浩 被南韓隊移除國家隊名單

姜正浩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽今年3月開打，南韓隊卻面臨徵召不順、主力選手缺陣的問題。美國大聯盟海盜隊南韓籍好手姜正浩季後酒駕遭逮，除了可能要面臨刑事責任外，南韓隊也將姜正浩從國家隊中除名。

姜正浩上月在首爾酒駕遭逮，這也是他第三次酒駕被捕。另外，姜正浩去年6月隨隊去芝加哥出賽曾捲入性侵案，全案仍在調查中。

姜正浩的駕照已經確定被吊銷，他將面臨酒駕的刑事責任。而這次的經典賽，南韓隊也確定要將他從名單中移除，南韓隊總教練金寅植表示，「我們都知道姜正浩有些問題，所以我們決定作出這個選擇。」

姜正浩在海盜待了兩個球季，總共出賽229場，平均打擊率2成73，累積36支全壘打、120分打點。