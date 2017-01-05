中職》Lamigirls一次7人離隊 女神Amis轉任播報球評
2017/01/05 16:10
Lamigirls號召新戰力，原成員Amis（右）和妍言（左）轉任樂猿播報球評班底。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigirls桃猿專屬啦啦隊「Lamigirls」新年度將進行新舊戰力交接，原有成員包括人氣超高的Amis（艾蜜絲）、妍言、Lily、卉妮、采依、Coya、妃比等7位成員將離隊，接下來將透過「星計畫」徵選4名新成員，預計在2月5日進行初選、2月25日決選。
「2017年LamiGirls星計畫」即日起網頁開放報名，預計選出的4位女孩，評審也大有來頭，包括孫協志、曹西平、陳思璇和Kimiko，4位評審將在2月5日於三創生活園區公開舉辦的初選會決定Lamigirls候選人進入決選會，決選則暫定於2月25日。
此外，Lamigirls舊成員也有重大變動，Amis、妍言、Lily、卉妮、采依、Coya、妃比皆因個人生涯規劃離隊，其中Amis和妍言新球季主場開幕戰褪下Lamigirls身分後，將接受Lamigo TV之邀擔任樂猿播報球評班底，至於Lily則預計在年度主題趴「動紫大盛」回歸演唱。
※更多關於星計畫報名資訊請見Lamigiris官方粉絲專頁和http://www.lamigo.tv/lamigirls/
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