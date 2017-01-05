NBA》和Kobe並列最難守 魏德：去年決賽是詹姆斯的關鍵

昔日戰友詹姆斯、魏德再次交手。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕騎士今在主場迎戰公牛，昔日戰友詹姆斯和魏德再度交手，賽前魏德受訪時聊起去年騎士在總冠軍賽從1：3劣勢逆轉，對好友詹姆斯來說是職業生涯最關鍵的時刻。

魏德表示，鮮少有球隊在季後賽已經被3：1聽牌，還沒有主場優勢，卻令人難以置信的奪冠，「這真的只有特別的人才領導才能辦到。我想對詹姆斯而言，那一刻他完全成為自己想要的樣子，就像每個人覺得他就是那個『被選中的人』，這是他職業生涯裡最決定性的時刻。」

魏德和詹姆斯攜手在2011至13年邁阿密熱火「三巨頭」時期完成二連霸，即使2014年詹姆斯選擇離開熱火回到騎士，2人依舊維持好交情，談到自己生涯中覺得最難防守的兩個球員，魏德坦言除了退役的｢老大」布萊恩之外，當然還是好兄弟詹姆斯。

「我必須花更多心力去守Kobe，但LeBron不一樣，他和我們平常接觸的球員不同。他和魔術強森的風格很類似，但他在比賽中的影響力和所做的事情，是我不曾看過的。」