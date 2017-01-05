北市足球風！足球學校培訓選手聯合甄試開跑
2017/01/05 16:44
陳信安足球學校與切爾西足球俱樂部香港分校合作訓練課程，即日起開放甄選報名。（陳信安足球學校提供）
〔記者聶瑋齡／台北報導〕世大運倒數225天，北市培養運動風氣不間斷，台灣唯一國際職業級教練陳信安推出與切爾西足球俱樂部香港分校合作的訓練課程，將國際訓練規格培訓台灣足球選手，即日起開放民眾報名參加甄選。
陳信安教練。（記者聶瑋齡攝）
陳信安教練表示，柯文哲市長現熱心推足球，希望透過此次與切爾西學校的合作計畫與台北市做連結，將大的足球俱樂部引進國際化的台北市，增進足球發展；未來希望切爾西的教練團可以到北市29間教育局補助的足球社團上課，培育足球菁英。
此次足球訓練課程會在北市迎風球場與百齡球場進行培訓，現共同推動此計畫的倪重華表示，希望在世大運可以留下「足球」，世大運興建的人工草皮可以沿用，因為台灣最缺的還是場地，希望藉由此次與英國切爾西足球俱樂部香港分校的合作可以讓北市的足球發展有幫助。
陳信安足球學校與切爾西香港分校將舉辦聯合甄試，測試時間在1月20與22日舉行，入選球員，從今年2月至6月開始上半年培訓計畫。
國際知名切爾西足球俱樂部於亞洲地區中國、香港、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、泰國設有足球學校。
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