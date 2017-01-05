NBA》本季吃T王 不是火爆表弟而是他？

卡森斯本季屢吞技術犯規。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天在與黃蜂一戰中，不慎將球丟到裁判麥達克斯（Tre Maddox）的頭，因而吞下本季第10次技術犯規，高居聯盟第一。

據外媒報導，魏斯布魯克賽前已累積9次技術犯規，雖然聯盟已經取消魏斯布魯克在台灣時間11月15日對活塞、12月18日對太陽時的2次技術犯規，但他仍位居聯盟第一。而被認為是技術犯規常客的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）則在今天賽前以8次居第2。

今天魏斯布魯克又因不慎將球砸到裁判，而吞下第10次技術犯規，且根據聯盟規定，單季累積16次技術犯規將會被禁賽一場。

魏斯布魯克。（資料照，法新社）