HBL移師高雄巨蛋 高苑是南部唯一男籃代表

高苑工商男籃隊是南台灣唯一代表。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕105學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男生組複賽，將於本月10日至15日，在高雄巨蛋舉行，共有12支隊伍爭奪8強準決賽門票；其中引人注目的是，高苑工商男籃隊是南台灣唯一代表，董事長余政憲呼籲高雄鄉親進場加油，激勵高苑晉級8強，前進台北小巨蛋，力拚冠軍戰。

高苑工商是HBL傳統勁旅，最佳成績90年的亞軍，余政憲延攬金牌籃球教練田本玉掌兵符後，終於在去年擠進睽違已久的前4強，期盼能重返榮耀。

高苑工商男籃隊是南台灣唯一代表。（記者洪定宏翻攝）

高苑隊長朱力勳表示，今年隊員都是高三學生，在打法及經驗更趨成熟，且具有絕佳的抗壓性，會拿出南部人的熱情去拚戰每一場比賽。余政憲鼓勵所有高苑球員發揮在地優勢，務必場場都要勝戰。

高苑首場於10日晚間7點，迎戰南湖高中；11日傍晚5點20分，對抗東泰高中；12日傍晚5點20分，迎戰后綜高中；13日傍晚5點20分，對抗東山高中；14日晚間7點，迎戰松山高中。

余政憲強調，全部免費入場，呼籲高雄鄉親進場加油，激勵高苑晉級8強，前進台北小巨蛋，力拚冠軍戰。

高苑工商將在高雄巨蛋迎戰強敵，呼籲高雄鄉親進場加油。（記者洪定宏翻攝）