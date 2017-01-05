NBA》CP3週六復出 總欸掛保證：狀況超好

快艇一哥「CP3」保羅。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇一哥保羅（Chris Paul）預計在台灣時間週六對國王一戰復出，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，今天賽前的投籃熱身，保羅狀態看起來「好極了」。

保羅先前因左大腿拉傷缺陣，雖然12月29日上場並攻下21分，但近8場快艇先吞下6連敗，才取得2連勝。今天賽前保羅隨隊練習，瑞佛斯說，保羅有一個完整的鍛鍊，狀況不錯，「他看起來好極了，我們會等到明天再觀察他的感覺。如果正處季後賽，他就會上場，但現在我們只想確保他沒有任何傷痛在身。」

即使有了教頭保證，保羅自己對傷勢則趨向保守，「我只是持續恢復，但我覺得我可以打了，我準備好上場比賽了。」

至於快艇另一傷兵葛瑞芬（Blake Griffin）自12月20日接受右膝手術後已出院，目前持續高掛免戰牌。先前背部受傷的第一指名強森（Brice Johnson）則在今天參與練球。