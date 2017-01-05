網球》待嫁娘小威為澳網熱身 卻爆冷次輪止步

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后小威廉絲（Serena Williams）今天在奧克蘭經典賽第二輪中並沒有像首輪如此順利，以4：6、7：6（7：3）、4：6敗給世界排名72的美國同胞布倫格兒（Madison Brengle）。

目前世界排名第二的小威，賽後對自己失誤連連的表現給了「不專業」的評語，她表示，88個非受迫性失誤真的太多了，也安慰自己能在這次比賽為接下來的澳網做好暖身。

小威將一連串非失誤歸因於奧克蘭的強風，以及頑強的對手布倫格兒不停將球回擊。小威保住了三個賽末點但隨後的雙發失誤結束了這場2個小時13分鐘的比賽。

小威止步奧克蘭第二輪。（美聯社）