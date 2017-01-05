網球》待嫁娘小威為澳網熱身 卻爆冷次輪止步
2017/01/05 19:26
〔體育中心／綜合報導〕前世界球后小威廉絲（Serena Williams）今天在奧克蘭經典賽第二輪中並沒有像首輪如此順利，以4：6、7：6（7：3）、4：6敗給世界排名72的美國同胞布倫格兒（Madison Brengle）。
目前世界排名第二的小威，賽後對自己失誤連連的表現給了「不專業」的評語，她表示，88個非受迫性失誤真的太多了，也安慰自己能在這次比賽為接下來的澳網做好暖身。
小威將一連串非失誤歸因於奧克蘭的強風，以及頑強的對手布倫格兒不停將球回擊。小威保住了三個賽末點但隨後的雙發失誤結束了這場2個小時13分鐘的比賽。
小威止步奧克蘭第二輪。（美聯社）
相關新聞
- 網球》人逢喜事精神爽！謝淑薇殺入布里斯本女雙4強
- 網球》卡達公開賽第2輪 喬帥靠發球直落2晉8強
- 網球》奧克蘭女網遭爆冷 詹家姐妹逆轉不成無緣開胡
- 網球》新年首戰開紅盤 小威強勢復出
- 清奈男網》盧彥勳抱病出擊不敵俄男 無緣單打8強
推薦新聞
-
深圳公開賽》孔塔晉級四強 距決賽一步之遙2017/01/05 21:13
-
世大運》又被誤植 台灣隊遭國際排總掛上五星旗2017/01/05 20:53
-
NBA》滿滿的大三元 魏少再5隊就能胡牌2017/01/05 19:34
-
經典賽》總冠軍賽震撼教育後 陳鴻文期待再出發2017/01/05 19:27
-
網球》三度出征世大運 謝淑映：每天都要戰勝自己！2017/01/05 19:15