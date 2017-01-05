網球》三度出征世大運 謝淑映：每天都要戰勝自己！

謝淑映（中）與節目主持人。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕今天臺北廣播電台「運動Spotlight」節目，邀請到2015年光州世大運女子網球團體金牌，同時也是2017臺北世大運網球培訓選手「A妹」謝淑映，介紹世大運必辦項目「網球」。

過去2年飽受手腕受傷之苦，謝淑映復健後於2016年下半年復出，積極參賽累積積分，她也為聽眾介紹網球賽項，分為單打、雙打，其中雙打又分為男雙、女雙及男女搭配的混雙；場地則分為3大類：硬地、紅土和草皮。

出生於網球家族，謝淑映笑說自己與網球是打從娘胎就緊緊結合，關於自己的綽號「A妹」，是因為小時候身形嬌小，閩南語「矮」與「A」發音相近，加上又是家裡么女，自然就變成「A妹」。

謝淑映計畫於2月份前往土耳其參賽，透過「以賽代訓」方式，希望能爭取2017臺北世大運出賽資格，與來自世界各地大專學生相互切磋，累積經驗備戰賽事。她預告未來有機會與胞姐謝淑薇搭擋出戰國際賽事，先衝刺自己的國際積分。

謝淑映比賽照。（世大運執委會提供）

謝淑映在節目最後對聽眾及一同拼戰的網球戰友們說，「2017臺北世大運就要到了，第一次有這麼大型的國際賽事就在自己家鄉舉辦，一起加油把最好的成績留在臺灣！也希望大家可以進場為所有選手們加油！」

謝淑薇與謝淑映（右）。（世大運執委會提供）