NBA》快艇太多技術犯規 總教練出新招約束

快艇總教練瑞佛斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇本季至今共被吹判32次技術犯規，在全聯盟排名第3，今天開賽前快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）就召集球員，希望能夠解決球隊技術犯規過多的問題，最終以115：106在主場擊敗灰熊，整場也都沒被吹技術犯規，順利拿下2連勝。

球隊中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）以8次技術犯規排在全聯盟第5，小瑞佛斯（Austin Rivers）也以7次排在第6，當家球星保羅（Chris Paul）和葛瑞芬（Blake Griffin）也都是技術犯規的常客。

除了球員，總教練瑞佛斯本季也有3次被驅逐出場的紀錄，甚至他身上的技術犯規比隊內任一位球員還多，現在他必須以身作則，「這種事以後不會再發生，作為球隊總教練，我必須先做出回應。」瑞佛斯表示。

「本季開始時我告訴球員，他們負責比賽，我負責維護球隊利益，但現在的情況不理想，所以現在要做出改變，只要有人被吹技術犯規，我都會記錄，包括我自己。」瑞佛斯表示，並規定現在開始被吹技術犯規就要罰錢。

「要做到很難，但我們必須管控好自己的情緒，並把重心放在比賽。」中鋒小喬丹表示。

快艇中鋒小喬丹（左）。（歐新社）