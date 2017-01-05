深圳公開賽》孔塔晉級四強 距決賽一步之遙
2017/01/05 21:13
〔體育中心／綜合報導〕世界排名第十的英國好手孔塔（Johanna Konta）在深圳公開賽中與捷克黑馬小普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）八強賽激戰後，距離決賽只剩下一步之遙。
賽會第三種子孔塔，以6：4、6：7、6：3的比數擊敗小普莉絲可娃。接下來的四強賽中將對上捷克小將西妮雅可娃（Katerina Siniakova），西妮雅可娃在上一輪比賽中以6：3、6：4輕鬆打敗塞爾維亞史托雅諾薇琪（Nina Stojanovic）。
第二種子哈勒普（Simona Halep）止步第二輪也使孔塔能減輕晉級生涯第三次WTA決賽壓力。四強另一組是美國芮絲克（Alison Riske）對上義大利喬吉（Camila Giorgi）。
孔塔晉級四強。（法新社）
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