經典賽》3業餘投手參加集訓 不敢和偶像潘威倫打招呼
2017/01/05 19:11
參加台灣隊集訓的業餘投手吳俊杰（左起）、許凱翔和吳丞哲，很開心能見到偶像潘威倫。（記者吳清正攝）
〔記者吳清正／台中報導〕獲推薦參加經典賽台灣隊集訓的三名業餘投手許凱翔、吳丞哲和吳俊杰，對於有這個機會都表示嚇一跳，最開心的則是見到共同的偶像、統一獅「嘟嘟」潘威倫。
吳丞哲和許凱翔都說，雖然之前就知道世大運總教練郭李建夫推薦他們參加台灣隊集訓，但是接到通知時還是嚇一大跳，沒想到真的有這個機會。
吳俊杰表示，第一天參加練球時非常興奮和緊張，因為台灣隊有很多以前只在電視上看過的大前輩，尤其潘威倫更是他們三個人共同的偶像，非常欣賞潘威倫投球的霸氣和穩定性，不過，還不敢去跟潘威倫打招呼，希望熟一點之後可以向潘威倫和其他前輩請教很多事情。
相關新聞
推薦新聞
-
經典賽》總冠軍賽震撼教育後 陳鴻文期待再出發2017/01/05 19:27
-
NBA》本季吃T王 不是火爆表弟而是他？2017/01/05 17:00
-
北市足球風！足球學校培訓選手聯合甄試開跑2017/01/05 16:44
-
NBA》和Kobe並列最難守 魏德：去年決賽是詹姆斯的關鍵2017/01/05 16:42
-
NBA》強森只花半分鐘 率熱火擒國王止敗2017/01/05 15:17