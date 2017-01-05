經典賽》3業餘投手參加集訓 不敢和偶像潘威倫打招呼

參加台灣隊集訓的業餘投手吳俊杰（左起）、許凱翔和吳丞哲，很開心能見到偶像潘威倫。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台中報導〕獲推薦參加經典賽台灣隊集訓的三名業餘投手許凱翔、吳丞哲和吳俊杰，對於有這個機會都表示嚇一跳，最開心的則是見到共同的偶像、統一獅「嘟嘟」潘威倫。

吳丞哲和許凱翔都說，雖然之前就知道世大運總教練郭李建夫推薦他們參加台灣隊集訓，但是接到通知時還是嚇一大跳，沒想到真的有這個機會。

吳俊杰表示，第一天參加練球時非常興奮和緊張，因為台灣隊有很多以前只在電視上看過的大前輩，尤其潘威倫更是他們三個人共同的偶像，非常欣賞潘威倫投球的霸氣和穩定性，不過，還不敢去跟潘威倫打招呼，希望熟一點之後可以向潘威倫和其他前輩請教很多事情。