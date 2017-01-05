經典賽》總冠軍賽震撼教育後 陳鴻文期待再出發

陳鴻文加入台灣隊集訓。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟終結者陳鴻文今天加入經典賽台灣隊集訓，經過去年總冠軍賽的震撼教育，陳鴻文季後加強自主訓練，也期待在台灣隊重新出發。

陳鴻文去年拿下救援王，不過，他表示，有很多比賽的投球內容並沒有達到自己的要求，尤其是總冠軍賽沒有投好，更像是受到很大的震撼，深深感覺自己的狀況不好，因此之前才會婉拒參加經典賽。

陳鴻文表示，季後加強自主訓練，每當很累的時候，就會想起去年總冠軍賽，告訴自己一定要撐下去，把自己準備的更好，也成功減重五公斤。

陳鴻文說，這段時間很多教練和林智勝等隊友都一再鼓勵他，而前天台灣隊總教練郭泰源也告訴他，要開開心心打球，所以決定拋開負面的想法，加入台灣隊好好訓練，希望今年有不一樣的表現