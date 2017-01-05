經典賽》總冠軍賽震撼教育後 陳鴻文期待再出發
2017/01/05 19:27
陳鴻文加入台灣隊集訓。（記者吳清正攝）
〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟終結者陳鴻文今天加入經典賽台灣隊集訓，經過去年總冠軍賽的震撼教育，陳鴻文季後加強自主訓練，也期待在台灣隊重新出發。
陳鴻文去年拿下救援王，不過，他表示，有很多比賽的投球內容並沒有達到自己的要求，尤其是總冠軍賽沒有投好，更像是受到很大的震撼，深深感覺自己的狀況不好，因此之前才會婉拒參加經典賽。
陳鴻文表示，季後加強自主訓練，每當很累的時候，就會想起去年總冠軍賽，告訴自己一定要撐下去，把自己準備的更好，也成功減重五公斤。
陳鴻文說，這段時間很多教練和林智勝等隊友都一再鼓勵他，而前天台灣隊總教練郭泰源也告訴他，要開開心心打球，所以決定拋開負面的想法，加入台灣隊好好訓練，希望今年有不一樣的表現
相關新聞
- 經典賽》3業餘投手參加集訓 不敢和偶像潘威倫打招呼
- 經典賽》酒駕慣犯姜正浩 被南韓隊移除國家隊名單
- 經典賽》台灣隊當心！ 軟銀跨季14連勝洋投加入荷蘭隊
- 備戰經典賽 台灣隊2/4移訓澳洲
- 郭總親自懇談 陳鴻文同意出征
推薦新聞
-
NBA》流感拚全場最高分 詹皇：能動就要打2017/01/05 20:23
-
網球》待嫁娘小威為澳網熱身 卻爆冷次輪止步2017/01/05 19:26
-
NBA》CP3週六復出 總欸掛保證：狀況超好2017/01/05 19:17
-
網球》三度出征世大運 謝淑映：每天都要戰勝自己！2017/01/05 19:15
-
NBA》本季吃T王 不是火爆表弟而是他？2017/01/05 17:00