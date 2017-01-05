NBA》滿滿的大三元 魏少再5隊就能胡牌
2017/01/05 19:34
魏斯布魯克。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克本季成為雷霆新一哥，至今已有16場比賽締造大三元，總計生涯至今除了雷霆以外，僅有5隊尚未遭他毒手，而他也有機會在本季達成生涯對聯盟29支球隊都完成大三元的紀錄。
《Fox Sports》報導指出，魏斯布魯克（Russell Westbrook）至今已對聯盟24隊拿下大三元紀錄，僅剩黃蜂、馬刺、騎士、公牛及爵士尚未遭他毒手。
雷霆接下來將在台灣時間1/10出戰公牛、23日遇上爵士、29日戰騎士，與馬刺則在2/1碰頭，魏斯布魯克原本很有機會在2月之前達成紀錄，不過今天與黃蜂一戰中，魏斯布魯克未能完成大三元，要達成紀錄還得再等等。
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