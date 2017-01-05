NBA》流感拚全場最高分 詹皇：能動就要打

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星詹姆斯（LeBron James）在賽前20分鐘才做出上場決定，但似乎不受到感冒影響，攻下全場最高31分，抓下8籃板和送出7助攻，賽後接受採訪時，對此他表示出強烈的上場意願。

「只要我還能動，我就要上場比賽。」詹姆斯表示，「除非教練要我休息，不然我的原則就是上場拼戰。」

接下來騎士將面對一連串客場之旅，詹姆斯的身體狀況也備受考驗，這趟旅程顯然來的不恰時機，對此詹姆斯表示：「我不知道這個時間點好不好，但在比賽之前都不會知道結果，我們就拭目以待吧！」