經典賽》不能沒有他 金寅植想追加徵召吳昇桓

紅雀韓籍投手吳昇桓。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第四屆棒球經典賽3月開打，與台灣隊同組的南韓隊也面臨徵召不順，繼主戰捕手姜珉鎬因傷退賽，旅美的姜正浩酒駕除名，紅雀隊後援投手吳昇桓是否能打仍是未知數。

去年球季一圓旅美夢，紅雀隊韓籍投手吳昇桓卻因海外賭博事件被南韓隊排除在50人名單之外。然而南韓隊投手群狀況不斷，金廣鉉接受手術、李庸燦因傷退賽，接著又是姜正浩酒駕被除名，大聯盟球員秋信守、金賢洙則需球團點頭放人，都讓南韓隊總教練金寅植蠟燭兩頭燒。

昨日南韓進行選訓會議，會後金寅植表示，吳昇桓是不可缺少的選手，若能徵召入隊最好，希望能盡快將吳昇桓放入50人名單，並獲得球團同意，南韓隊將在11日再次開選訓會議，屆時可能就有結果出爐。