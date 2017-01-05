經典賽》不能沒有他 金寅植想追加徵召吳昇桓
2017/01/05 20:27
紅雀韓籍投手吳昇桓。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕第四屆棒球經典賽3月開打，與台灣隊同組的南韓隊也面臨徵召不順，繼主戰捕手姜珉鎬因傷退賽，旅美的姜正浩酒駕除名，紅雀隊後援投手吳昇桓是否能打仍是未知數。
去年球季一圓旅美夢，紅雀隊韓籍投手吳昇桓卻因海外賭博事件被南韓隊排除在50人名單之外。然而南韓隊投手群狀況不斷，金廣鉉接受手術、李庸燦因傷退賽，接著又是姜正浩酒駕被除名，大聯盟球員秋信守、金賢洙則需球團點頭放人，都讓南韓隊總教練金寅植蠟燭兩頭燒。
昨日南韓進行選訓會議，會後金寅植表示，吳昇桓是不可缺少的選手，若能徵召入隊最好，希望能盡快將吳昇桓放入50人名單，並獲得球團同意，南韓隊將在11日再次開選訓會議，屆時可能就有結果出爐。
相關新聞
推薦新聞
-
MLB》昔日巨星重返球場？A-Rod暫無打算2017/01/05 21:12
-
世大運》又被誤植 台灣隊遭國際排總掛上五星旗2017/01/05 20:53
-
NBA》滿滿的大三元 魏少再5隊就能胡牌2017/01/05 19:34
-
經典賽》3業餘投手參加集訓 不敢和偶像潘威倫打招呼2017/01/05 19:11
-
NBA》本季吃T王 不是火爆表弟而是他？2017/01/05 17:00