NBA》柯瑞這樣上籃超霸氣 外媒想到籃球之神（影音）
2017/01/05 20:21
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以125：117擊敗拓荒者，其中柯瑞一次美技換手上籃，令人驚艷，也讓外媒聯想到「籃球之神」喬丹過去的精采表現。
柯瑞（Stephen Curry）此役攻下35分7籃板5助攻，其中一次精彩在空中換手上籃技驚四座，事後他本人也驚訝自己的表現，這也讓外媒《CBS Sports》聯想到先前喬丹（Michael Jordan）的美技演出，雖然不盡相同，但卻有些類似，還找出相關比賽影片對照。
喬丹比賽影片：
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