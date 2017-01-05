WSBL》國泰第四節展現王者氣勢 賞給台電3連敗

黃凡珊（中）跳投遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕昨晚爆冷不敵台元的國泰女籃，今日在第12季WSBL首循環最終日遭遇仍無緣開胡的台電，靠著林育庭18分進帳、藍浩語挹注16分，並在第4節打出一輪猛攻，以78：61賞給台電3連敗。

國泰前役意外不敵台元，此戰重整旗鼓，上半場面對2連敗的台電，仍無法順利將比分拉開，但在第四節祭出嚴密防守，加上全場逾50％的投籃命中率，一舉拉開比分差距，收下本季第2勝。

上季收下WSBL暨社甲聯賽隊史第23冠的國泰，本季首循環就吞下1敗，教練鄭慧芸表示，首循環每名上場的球員在場上都太客氣，無法打出國泰應有的快速球風，更使得半場進攻創造出的投籃機會都變得不好。

台電至今仍無緣開胡，本季從WCBA返台效力的射手魏于淳僅2分進帳，張詩婕前3節就進帳17分，可惜末節得分掛蛋，台電輸球最大主因在於二分球命中率僅38％，遠遠不及對手的55％。

台電林紀妏（左）跳投。（記者陳志曲攝）

台電張詩婕（左）上籃遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



歐婕（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）