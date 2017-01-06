林書豪再度缺席 火箭迎戰雷霆 今日賽事預告

籃網官網昨天宣佈林書豪將連續缺席4場比賽，林書豪自從12月27日受傷受已缺席3場，籃網全數吞敗，今天作客3連勝的溜馬，而近10場客場全敗的籃網，恐怕是凶多吉少。

最近士氣沖天的火箭，將在主場迎戰雷霆，魏斯布魯克要小心不要再被吹技術犯規，並想辦法帶領雷霆終止最近2連敗。

昨日「瑞士特快車」費德勒對上德國的比賽中，輸給小將茲維列夫吞首敗後，今天對上法國，能否重振旗鼓？搭檔班西琪是否能延續昨日關鍵點？幫瑞士再下一城，請鎖定自由體育頻道。

NBA

08:00 籃網 VS. 溜馬（緯來體育）

09:00 雷霆 VS. 火箭（FOX體育二台）

霍普曼盃

10:00 德國 VS. 英國

17:30 瑞士 VS. 法國