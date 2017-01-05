世大運》又被誤植 台灣隊遭國際排總掛上五星旗

〔體育中心／綜合報導〕2017世大運將在8月19日台北點燃戰火，不料備受關注的排球項目竟在日前遭國際排球總會（FIVB）誤植國旗，而且還遭掛上中國的五星旗。

《夢想的角落》紀錄片導演張祐銓日前發現國際排總官網行事曆，本應是台灣出征國際賽時的會旗，竟被誤植成中國五星旗，當下他也寫信告知，國際排總事後回信表示並非故意，也已將旗幟更正。

這不是台灣隊第一次被誤植旗幟，先前也曾發生過國際排總將台灣隊旗幟誤植成越南國旗的烏龍。