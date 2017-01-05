網球》2017重新出發！穆古魯莎挺進四強
2017/01/05 22:44
〔體育中心／綜合報導〕世界排名第七的西班牙好手穆古魯莎（Garbine Muguruza）在這次布里斯本女網賽中表現出色，八強賽中以7：5、6：4直落二擊敗老將庫茲涅索娃（Svetlana Kuznetsova），順利挺進四強，將在周五對上法國柯內特（Alize Cornet）。
柯內特本屆也來勢洶洶，在八強賽中以6：3、7：5直落二擊敗世界排名五、賽會第二種子齊布可娃（Dominika Cibulkova），周五的四強賽將會是柯內特自2014來最重要的一戰。
穆古魯莎自從去年法網奪冠後的表現一直差強人意，只有在羅馬大師賽中晉級四強。穆古魯莎也表示在法網之後一直跌跌撞撞找尋自己步調，「2016年如同以往是有好有壞的一年，或許2016真的有些許不同，但我現在只專注在之後的比賽」，而本次布里斯本女網賽前三輪的勝利，對穆古魯莎來說，將會是2017年嶄新的開始。
穆古魯莎晉級四強。（路透社）
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