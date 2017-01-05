MLB》昔日巨星重返球場？A-Rod暫無打算

A-Rod。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）上季被迫退休後，外界好奇他是否會再重拾球員身分，對此A-Rod發言人表示，他目前沒有重返球場的計畫，今年他仍是洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）的特別顧問。

A-Rod的發言人日前告訴紐約媒體，他（A-Rod）很享受目前的生活，也期待在春訓時，能和年輕球員交流。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也表示，他沒聽說A-Rod有什麼新計畫，「他（A-Rod）當然會被邀請參與春訓，只要他有意願，也可以和年輕球員們一起打打球，為年輕球員帶來一些好的影響」。凱許曼也補充，A-Rod新球季的工作還是一樣，擔任老闆特別顧問，他也會像上季季後賽一樣擔任球評，透過一些活動來和球迷見見面。

「我想我是這星球上最幸運的人」A-Rod表示，對於總管凱許曼及老闆史坦布瑞納所做的決定都相當尊重，他會是洋基永遠的粉絲，他當然希望能一直待在洋基，但也沒忘記家庭的重要，他強調他還有兩個可愛的女兒在邁阿密等著他。