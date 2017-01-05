MLB》自由市場重砲供過於求 全壘打王仍未有歸屬

2016美聯全壘打王川柏。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年球季結束後，自由市場中除了重砲手包提斯塔（Jose Bautista）仍在尋找新東家外，全壘打王川柏（Mark Trumbo）也尚未找到歸屬，原本對他表示有興趣的運動家，在簽下外野手戴維斯（Rajai Davis）後，可能就不需要川柏的補強。

運動家對川柏的興趣有多少沒人能確定，不過先前運動家也曾向強打英卡納西恩（Edwin Encarnacion）提出2年5000萬美元的合約，不過最後他接受印地安人三年6000萬美元的交易。

根據外媒報導指出，金鶯已經提前向川柏提出報價，不過金鶯球團仍能以折扣率重啟談判。川柏去年打擊率2成56，47支全壘打居聯盟之冠，還有108分打點，對於他的身手，洛磯表示有興趣，但仍需要評估再作決定。