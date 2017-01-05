中職》一例一休後遺症？目前僅獅隊確定不漲門票
2017/01/05 22:45
〔體育中心／綜合報導〕一例一休新法上路，中職新球季也傳將因此提高成本，門票將上漲，假日可能突破500元，去年維持原價的Lamigo桃猿、接手義大犀牛的富邦悍將、去年有調漲的中信兄弟，目前3支球隊都還在評估中，僅統一獅隊今確定由球團吸收成本，票價維持不變。
去年中職話題不斷，包括林智勝、鄭達鴻改披黃衫，陳金鋒高掛球鞋，最後中信兄弟假日票調漲50元，內野全票450元比照桃園內野熱區，桃猿則調漲價日外野票，其餘票價都和前年相同。
一例一休上路，面對調漲的成本，統一獅球團今指出，新球季票價維持平日內野全票350元、假日400元。富邦首年球季則因採巡迴主場，尚未作出決定。中信兄弟則表示將評估成本後再公布。在主場假日會因辦趴，內野不同位置有不同票價的Lamigo桃猿亦同樣還在評估中。
中職2016年票價。（資料照）
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