NBA》柯瑞得分破30勇士就飛天？至今已25連勝

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以125：117擊敗拓荒者，一哥柯瑞攻下35分，也是本季第9度單場得分破30，且在柯瑞得分破30的比賽中，勇士已經拿下25連勝。

柯瑞此役攻下35分7籃板5助攻，幫助勇士擊敗拓荒者，且根據外媒紀錄，在柯瑞單場拿下超過30分的比賽中，勇士已寫下25連勝。

前一次柯瑞拿超過30分，勇士仍輸球要追朔到去年台灣時間2月20日，當時的對手也是拓荒者，柯瑞拿下31分、5助攻，但對手里拉德（Damian Lillard）卻有單場51分的爆炸性演出，率領拓荒者大勝勇士。