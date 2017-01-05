NBA》柯瑞得分破30勇士就飛天？至今已25連勝
2017/01/05 22:02
柯瑞。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以125：117擊敗拓荒者，一哥柯瑞攻下35分，也是本季第9度單場得分破30，且在柯瑞得分破30的比賽中，勇士已經拿下25連勝。
柯瑞此役攻下35分7籃板5助攻，幫助勇士擊敗拓荒者，且根據外媒紀錄，在柯瑞單場拿下超過30分的比賽中，勇士已寫下25連勝。
前一次柯瑞拿超過30分，勇士仍輸球要追朔到去年台灣時間2月20日，當時的對手也是拓荒者，柯瑞拿下31分、5助攻，但對手里拉德（Damian Lillard）卻有單場51分的爆炸性演出，率領拓荒者大勝勇士。
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