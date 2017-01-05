WSBL》台元蔡佩真繳「雙十」成績單 率隊退電信
2017/01/05 22:30
蔡佩真（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕WSBL第12季首循環賽事今日告一段落，上季亞軍台元前役擊退強權國泰，最終場以62：59擊敗電信，拉出3連勝，暫居領先地位。
台元32歲中鋒蔡佩真繳出19分、12籃板「雙十」成績單；吳盈潔挹注18分與6籃板，不過，吳盈潔亟欲替球隊拿下保險分，不慎重摔落地，還動用到擔架抬出場外，但她強調並無大礙，下週的第二循環一定可以出賽。
台元首循環3戰全數收下勝利，暫時領先2勝1敗的國泰，主帥周泓諭表示，「下個階段仍會是個極大挑戰，會努力將好成績維持下去。」
吳盈潔（中）進攻籃框後重心不穩重摔倒地，隨即由醫護人員用擔架抬出場。（記者陳志曲攝）
吳盈潔（中）進攻籃框後重心不穩重摔倒地，隨即由醫護人員用擔架抬出場。（記者陳志曲攝）
吳盈潔（中）進攻籃框後重心不穩重摔倒地，隨即由醫護人員用擔架抬出場。（記者陳志曲攝）
劉希曄（左）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）
蔡佩真（右）與中華電信黃湘婷（左）爭搶籃板。（記者陳志曲攝）
陳晏宇（左）上籃遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
潘姿吟（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
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