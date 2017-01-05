MLB》陳偉殷下廚有架勢 網友：這手做出來的丸子好貴！（影音）
2017/01/05 23:40
〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天在臉書放上一段下廚的影片，再度吸引不少球迷的關注。
難得休季期間有時間下廚，陳偉殷也在臉書上跟大家分享手做丸子的影片，並寫下：「來做丸子給自己吃，只是不知道好不好吃就是了。」
影片一出，再度吸引球迷們的關注，有人笑說：「是在為副業做準備嗎？」，還有人開玩笑稱這是「上億元的手做出來的丸子」，更有人稱讚陳偉殷，認為他的廚藝跟投球技巧一樣棒。
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