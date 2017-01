NBA》明星賽首輪票選爆冷 帕丘利亞暫居西部前場第二

帕丘利亞。(歐新社)

〔記者張浩群/綜合報導〕2017年NBA明星賽第一輪票選今天出爐,騎士「詹皇」詹姆斯(LeBron James)和厄文(Kyrie Irving)包辦前2名,而令人意外的是勇士中鋒帕丘利亞(Zaza Pachulia)竟高居西區前鋒第2,力壓馬刺雷納德(Kawhi Leonard)和「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)。籃網台裔後衛林書豪則排在東部後場第8名。

東西部最高票一、二名都被騎士和勇士包辦,詹姆斯和厄文都奪下54萬以上的高票,分別暫居東部前後場榜首,而勇士杜蘭特(Kevin Durant)和柯瑞(Stephen Curry)也以高票在西部暫居領先,而上屆差點入選明星賽的帕丘利亞也以近44萬的票數高居西部前場第二。帕丘利亞本季從小牛隊轉戰勇士隊,場均5.2分、5.8籃板,表現平平,但在老家喬治亞共和國的球迷力挺下,拿下高票。

帕丘利亞去年明星賽得到76萬8112票,差點爆冷擠進先發名單,不過NBA本季投票機制大更改,球員、媒體及球迷都有權利票選明星賽先發球員的資格,球迷投票占總票數的50%,媒體與球員的比例則各自佔25%,因此帕丘利亞擠進明星賽先發的機會降低不少。

NBA just released its all-star balloting results. No Hawks in top 10 at guard or forward in the East. pic.twitter.com/BSesUZBqy6