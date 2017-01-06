NBA》明星賽首輪票選爆冷 帕丘利亞暫居西部前場第二

帕丘利亞。（歐新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕2017年NBA明星賽第一輪票選今天出爐，騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）包辦前2名，而令人意外的是勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）竟高居西區前鋒第2，力壓馬刺雷納德（Kawhi Leonard）和「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）。籃網台裔後衛林書豪則排在東部後場第8名。

東西部最高票一、二名都被騎士和勇士包辦，詹姆斯和厄文都奪下54萬以上的高票，分別暫居東部前後場榜首，而勇士杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）也以高票在西部暫居領先，而上屆差點入選明星賽的帕丘利亞也以近44萬的票數高居西部前場第二。帕丘利亞本季從小牛隊轉戰勇士隊，場均5.2分、5.8籃板，表現平平，但在老家喬治亞共和國的球迷力挺下，拿下高票。

帕丘利亞去年明星賽得到76萬8112票，差點爆冷擠進先發名單，不過NBA本季投票機制大更改，球員、媒體及球迷都有權利票選明星賽先發球員的資格，球迷投票占總票數的50%，媒體與球員的比例則各自佔25%，因此帕丘利亞擠進明星賽先發的機會降低不少。

NBA just released its all-star balloting results. No Hawks in top 10 at guard or forward in the East. pic.twitter.com/BSesUZBqy6 — KL Chouinard （@KLChouinard） 2017年1月5日