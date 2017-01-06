NBA》自爆嘗到退休滋味 波許恐將高掛球鞋

〔體育中心／綜合報導〕熱火禁區悍將波許（Chris Bosh）因為肺部血栓問題，遲遲未能回到球場，最近他在電視節目上表示，自己最近有嘗到一點「退休的滋味」。接受採訪時，波許沒有說自己是否會復出，也沒有提到自己的健康狀況。

「我現在的日常生活是，做自己喜歡做的事，」波許說，「我跟著自己的心走，幫自己的疑惑尋找解答，做那些讓自己感到開心的事。」

根據先前的報導，熱火為了清出薪資空間，有可能在下個月提前釋出波許。對此，波許表示自己還有許多事情得弄清楚，他說：「我還在研究自己該如何幫助球隊，因為我發現退休的滋味還不錯。現在情況有些複雜，希望有一天我能找到答案，事情能像我想的那樣發展。」

波許（中）。（資料照，美聯社）