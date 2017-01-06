MLB》皇家簽34歲失意投手 美媒：王建民翻版

左投桑契斯曾是巨人輪值的好投手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年此時，35歲的王建民與皇家簽下小聯盟，成功於2013年後首度登上大聯盟；2016年12月，左投桑契斯（Jonathan Sanchez）也跟皇家簽小聯盟合約，盼能在2013年後再度登大聯盟。

已滿34歲的桑契斯，上次在大聯盟是2013年，整季只投5場，防禦率高達11.85，但其實他也曾有過輝煌時光，前6年效力巨人時，曾在2009年投過11K無安打比賽，2010年繳13勝9敗、防禦率3.07，最後7戰更飆出5勝2敗、防禦率1.03，率領巨人奪世界大賽冠軍。

然而，桑契斯的命運在2011年出現轉折，球季初控球出現問題，表現起起落落，更在8月作客勇士時扭傷腳，因而進入傷兵名單直到球季尾聲，巨人隊季後將他交易到皇家隊，換來外野手卡布雷拉（Melky Cabrera）等人。

桑契斯離開6年的巨人隊後，成績急劇下滑，2012-13年合計戰績是1勝12敗，防禦率高達8.73，隨後開始浪人生涯，接連與道奇、小熊、紅人簽小聯盟合約，但都未能登上大聯盟。

「我們給他一個機會，看看會發生什麼事情，」皇家總經理摩爾（Dayton Moore）表示，「他已經能飆到95英哩，而且又是左投，吸引到我們的目光。」

桑契斯的例子直接讓人想到去年的王建民，就連皇家隨隊記者達德（Rustin Dodd）都說，他很有可能是王建民翻版。建仔去年相隔3年再站上大聯盟，幾乎待滿整季，戰績6勝0敗，防禦率4.22。