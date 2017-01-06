921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲

亞力士45歲還能轟出全壘打。（取自委內瑞拉冬季聯盟）

〔體育中心／綜合報導〕亞力士（Alex Cabrera）曾經從中職打回大聯盟，更在日職追平王貞治的單季55轟紀錄，如今已45歲的他，仍在家鄉委內瑞拉的冬季聯盟打球，身手不減。

亞力士曾在1999年效力和信鯨隊，該年不僅在全壘打大賽奪冠，更在短短80場轟出18發全壘打。然而，台灣該年發生921大地震，亞力士跟其他洋將疑似受到驚嚇，紛紛收拾行囊徹夜離台，隔年回到美國效力響尾蛇，迅速從新人聯盟升上大聯盟，31戰轟出5發全壘打。

雖然如此，亞力士在2001年再度來到亞洲轉戰西武獅隊，更成為知名日職重砲手，生涯12年轟出357發全壘打，更在2002年追平王貞治單季全壘打紀錄。

剛滿45歲的亞力士，離開日本後仍然在打球，2015年冬盟球季出賽50場，打擊率0.335，11轟39打點，今年繼續打，主要擔任指定打擊，出賽6場長打率還有0.429，更在季後賽開轟打進4分打點，長打威力依舊。