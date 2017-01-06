NBA》三分火力再升級？ 傳柯佛交易至騎士

〔體育中心／綜合報導〕據NBA知名記者Andrian Wojnarowski爆料，老鷹將把35歲射手柯佛（Kyle Korver）交易到騎士，騎士出的交易籌碼則包括老將唐李維（Mike Dunleavy Jr.），另有第三隊加入，進行三方交易。

騎士尋求交易的原因是，史密斯（J.R. Smith）右手拇指骨折缺陣，雖然隊上有長人射手佛萊（Channing Frye），但後衛缺少三分射手讓他們的調度缺乏彈性。

柯佛在2003年選秀會第2輪的第51順位被選進NBA，生涯曾效力76人、爵士、公牛、老鷹。本季至今，柯佛在32場比賽裡平均上場27.9分鐘，得到9.5分、2.8籃板、2.3助攻，三分球命中率是40.9%。

騎士近年來在東部季後賽的三分球表現突出，厄文（Kyrie Irving）、詹姆斯（LeBron James）、洛夫（Kevin Love）都有砍三分球的能力。如今有了6呎7吋的柯佛，騎士一圓去年2月未能招攬他加盟的願望，也讓全隊的三分球能力更具威脅性。

柯佛。（資料照，USA Today）