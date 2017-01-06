日職》巨人搶到陽岱鋼 日媒：火腿鎖定補償先發左投
2017/01/06 09:29
巨人隊重金網羅陽岱鋼。（資料照，特派記者倪婉君攝）
〔體育中心／綜合報導〕巨人以5年高薪合約迎來「台灣鬥士」陽岱鋼，球團必須付給前東家日本火腿補償金和28人名單外的選手，據日媒分析，火腿有可能鎖定補強先發左投。
根據日職自由球員規定，陽岱鋼屬於B級球員，巨人隊將支付火腿9600萬日圓做為補償，或6400萬日圓（約新台幣1760萬）外加28人名單外的選手，而火腿選擇後者。
火腿上季奪下日本一總冠軍，季後將左投吉川光夫與石川慎吾交易至巨人，而陣中38歲老將武田勝也光榮退休，先發投手群只剩下加藤貴之一名左投手，日媒《Full-Count》認為火腿若要求補進先發左投，一點也不足為奇。
而火腿二壘戰力也告急，36歲老將二壘手田中賢介已漸漸老化，因此也有可能從巨人球隊中挑選二壘手。
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