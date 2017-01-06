MLB》台灣最狂快速球 陳偉殷王建民這2球PK

〔體育中心／綜合報導〕本報日前分享田中將大的極品速球，引起台灣讀者廣大迴響。其實，我國以「快速球系列球種」為主要武器的雙投王建民、陳偉殷，去年也有飆出讓美國球迷熱議的速球。

陳偉殷去年表現不佳，成績是大聯盟生涯最低潮，但他在6月3日三振海盜馬堤（Starling Marte）的一記90.7英哩（約145.9公里）四縫線速球，獲選美國網站的該日最佳球種之一，還有許多美國球迷不敢相信這顆是快速球。

至於球速回升的王建民，最精彩的球莫過於5月4日三振哈波的93.5英哩（約150.4公里）伸卡，當時建仔僅花3球就將這位2015年國聯MVP走回休息室，不少人直言尾勁水準跟過往洋基王牌時期相去不遠。

王建民2016年最狂快速球：

陳偉殷2016年最狂快速球：