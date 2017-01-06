NBA》為了與女神約會 恩比德腦筋動到川普上
2017/01/06 10:24
恩比德。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕報銷2季的七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）本季回歸表現亮眼，除了有機會角逐新人王外，也有望進入明星賽，他日前曾表示如果他進入明星賽，就可以完成與「小天后」蕾哈娜（Rihana）約會的心願，而「推特王」竟然想找美國新任總統川普（Donald Trump）來拉票。
（擷取恩比德推特）
NBA明星賽首輪票選出爐，恩比德在東部前場以22萬票暫居第四，若是擠進前三名就有機會進入先發名單，恩比德為了衝高票數，今天在推特發文標註川普，希望新總統能幫他拉票，讓他能夠與心儀的女神約會。
不過，恩比德並不支持川普，川普去年當選美國總統時，他曾在推特貼文痛批：「美國正在擺爛！我們所能做的就是相信過程。」但為了女神，怎樣的犧牲都在所不惜。
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