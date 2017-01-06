NBA》就是沒輒！ 籃網不敵溜馬 慘吞客場14連敗
2017/01/06 10:17
喬治攻下全場最高的26分。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕已摔落至聯盟爐主的籃網，今日作客至印第安那，可惜守不住對方3將喬治、透納與提格，以109：121落敗，林書豪缺席4場比賽，籃網全數落敗，並慘吞客場14連敗。
籃網此役仍缺少林書豪，開賽更被溜馬打出2：9攻勢，首節只能在後面苦苦追趕，次節逐漸將比分追上，甚至曾取得48：46領先，無奈後面進攻又熄火，遭溜馬回敬13：4，半場打完籃網以52：59落後。
易籃後，籃網再次陷入「第三節魔咒」，單節雖攻進32分，但溜馬更飆進38分，也讓布魯克林大軍落後多達雙位數，第四節籃網最多落後達19分，再次與勝利無緣。
溜馬一哥喬治（Paul George）此役轟進26分；20歲長人透納（Myles Turner）則繳出25分與15籃板「雙十」成績單；主控提格（Jeff Teague）則是21分還外帶本季次高的15助攻，3將打得籃網難以招架。
提格傳出本季次高的15助攻。（美聯社）
籃網雖有6人得分上雙，可惜投籃命中率不及對手，無力與對手搏鬥，而他們本季客場戰績更是慘不忍睹，僅在去年11月13日贏過太陽1次，其餘客場出賽皆敗，如今又在溜馬主場兵敗，明則將返回溫暖家中出賽，遭遇東部龍頭騎士。
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