NBA》帕丘利亞能否打明星賽先發 美媒分析給你看

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽先發票選的第1輪結果後，因為勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）的得票數僅次於隊友杜蘭特（Kevin Durant），引起媒體與球迷們的關注。但是據美媒《FOX體育》分析，由於去年聯盟修改票選規則，帕丘利亞沒有機會擠進明星賽先發名單，甚至也有可能會落選。

帕丘利亞上季差點被選進西部先發前場球員，一共得到76.8萬張票，只比先發的雷納德（Kawhi Leonard）少1萬多張。《FOX體育》指出，聯盟去年已經修改規則，球迷票數只佔50%，球員與媒體投票各佔25%。

NBA官方會把三方投票結果都列出，根據排名計算每位球員的綜合得分。比如一位球員在球迷投票裡是後場第1名，在球員投票裡是後場第4名，媒體投票裡是後場第6名，計算方式是「1+1+4+6」除以4 ，最後綜合排名為第3名，綜合排名最高的前5名才是明星賽先發。

假如帕丘利亞被球迷選為西部前場第1，在球員與媒體投票中排名第20，那麼他的綜合排名是42 （1+1+20+20）除以4，為14名。目前排名第4的戴維斯（Anthony Davis），得到的球員與媒體票數如果都是第4，那他的排名就是4，帕丘利亞沒有任何機會參加明星賽。

帕丘利亞。（資料照，法新社）