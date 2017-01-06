NBA》甜瓜超悶的！字母哥最後絕殺違例了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天絕殺氣走尼克，賞對手6連敗。不過根據裁判報告顯示，亞德托昆波這次進攻是違規的，絕殺應該不算，但裁判報告無法左右賽事結果，尼克只能吞下這口悶氣。

亞德托昆波在決勝節槍響前成功造成尼克後衛羅斯失誤，將最後一波球權掌握在自己手上，他在最後8.6秒後仰絕殺得手，率隊在客場以105：104一分險勝尼克，攻下全場最高的30分尼克一哥安東尼（Carmelo Anthony）在場邊直搖頭表達無奈。

今天裁判報告出爐，亞德托昆波絕殺之前出現違例的情形，因為聯盟規定球員背框單打不能超過5秒鐘，字母哥拖到至少有6秒鐘之多，此舉應該是違例，要把球權判給對方，尼克當時仍領先1分，相當有機會留下勝利。

NBA在2015年開始實施裁判報告，僅適用於比賽最後2分鐘，比數差距在5分內，或比賽進入延長賽時。裁判報告會檢視最後2分鐘內的所有判罰，以及是否有誤判情形出現。不過就算有誤判也無法改變賽果，許多球員和裁判都對此表達不滿，認為是多此一舉。