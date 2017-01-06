英超球員好糗 歐足聯年度最佳陣容沒份

C.羅納度。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕歐足聯今公布2016年最佳陣容，除了前鋒無意外地由C.羅納度、梅西領銜，兩人也是史上入選最多次球員的前2名，從聯賽部分來看，本次西甲球員多達8人，義甲有2人，德甲1人，英超無人入選。

以下為各位置最佳陣容（球員國籍/俱樂部）

前鋒：C.羅納度（Cristiano Ronaldo，葡萄牙/皇家馬德里）、格里茲曼（Antoine Griezmann，法國/馬德里競技）、梅西（Lionel Messi，阿根廷/巴塞隆納）

中場：伊涅斯塔（Andrés Iniesta，西班牙/巴塞隆納）、克羅斯（Toni Kroos德國/皇家馬德里）、莫德里奇（Luka Modrić，克羅埃西亞/皇家馬德里）

後衛：柏努奇（Leonardo Bonucci，義大利，祖文圖斯）、拉莫斯（Sergio Ramos，西班牙/皇家馬德里）、皮克（Gerard Piqué，西班牙/巴塞隆納）、博阿騰（Jérôme Boateng，德國/拜仁慕尼黑）

門將：布馮（Gianluigi Buffon，義大利/祖文圖斯）