NBA》魏少狂轟49分無用 火箭最後0.7秒兩罰全進驚險勝出
2017/01/06 11:44
努內最後致勝2罰，助隊贏球。（法新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕本季兩大熱門年度MVP人選雷霆魏斯布魯克與火箭哈登，今兩人各自率隊在休士頓正面交鋒，雷霆在第四節打出猛攻，克服雙位數落後，可惜最後0.7秒犯規，火箭老將努內在罰球線上穩穩拿分，幫助球隊以118：116打敗雷霆，魏少49分淪為一場空，火箭則收下6連勝。
魏斯布魯克本季已締造16次三雙，哈登則有9次，兩人堪成本季身手最全面的超級球星，魏少上半場手感火燙，出手15次命中10球，攻下26分，但隊友火力並不支援，哈登則是19分、3籃板與6助攻，隊友板凳暴徒E.戈登則有16分進帳，也讓火箭半場打完以67：56領先。
魏斯布魯克轟出生涯新高7顆三分球。（法新社）
易籃後，魏斯布魯克仍繼續在三分線開火，但火箭不僅外圍火力絲毫不遜色，也靠著哈登的穿針引線，頻頻在禁區得分，但雷霆不願放棄比賽，於第四節取得116：114領先，雷霆羅柏森（Andre Roberson）則在關鍵時刻毀掉哈登的三分出手，也讓雷霆握有最後一擊機會，可惜魏少仍舊無法投進致勝球，最後火箭努內在0.7秒穩穩罰進2分。
哈登此役26分、12助攻與8籃板；E.戈登飆進5顆三分球，攻下22分；努內則是出手6次全進，挹注18分，團隊更高達6人得分上雙，並轟進15顆三分球，驚險在主場勝出。
魏斯布魯克則轟下49分，本季第六度得分突破40大關，還外帶8籃板與5助攻，還轟出生涯新高7顆三分球，可惜仍功虧一簣，無緣率隊逆轉勝。
哈登此役挹注26分、12助攻與8籃板。（法新社）
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