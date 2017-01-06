MLB》簽盜壘王不夠 魔球還要全壘打王

川柏。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊日前以1年600萬美元（約1.9億台幣）簽盜壘王戴維斯（Rajai Davis），但仍未填補去年欠缺的長打火力，近日傳出他們打算重金延攬全壘打王川柏（Mark Trumbo）。

運動家休季就曾鎖定英卡納西恩（Edwin Encarnacion），甚至報價2年5000萬美元，但最後不敵印地安人的3年6000萬，只好將目光轉向川柏，雖然不知有多少興趣，但報價應該不會低於英卡納西恩。

30歲的川柏去年在金鶯轟出生涯年，打擊三圍是.256／.316／.533，擊出全大聯盟最多的47發全壘打，打進108分打點，無論是全壘打或是攻擊指數0.850都是生涯新高。