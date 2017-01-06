MLB》簽盜壘王不夠 魔球還要全壘打王
2017/01/06 11:45
川柏。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕運動家隊日前以1年600萬美元（約1.9億台幣）簽盜壘王戴維斯（Rajai Davis），但仍未填補去年欠缺的長打火力，近日傳出他們打算重金延攬全壘打王川柏（Mark Trumbo）。
運動家休季就曾鎖定英卡納西恩（Edwin Encarnacion），甚至報價2年5000萬美元，但最後不敵印地安人的3年6000萬，只好將目光轉向川柏，雖然不知有多少興趣，但報價應該不會低於英卡納西恩。
30歲的川柏去年在金鶯轟出生涯年，打擊三圍是.256／.316／.533，擊出全大聯盟最多的47發全壘打，打進108分打點，無論是全壘打或是攻擊指數0.850都是生涯新高。
相關新聞
- MLB》台灣最狂快速球 陳偉殷王建民這2球PK
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- MLB》皇家簽34歲失意投手 美媒：王建民翻版
- MLB》陳偉殷下廚有架勢 網友：這手做出來的丸子好貴！（影音）
- MLB》自由市場重砲供過於求 全壘打王仍未有歸屬
推薦新聞
-
日立慈善盃女子菁英賽 曾雅妮前9洞平盤2017/01/06 12:17
-
看中永不放棄精神 國際品牌找國腳李茂、張愫心當大使2017/01/06 12:16
-
NBA》甜瓜超悶的！字母哥最後絕殺違例了（影音）2017/01/06 11:20
-
NBA》就是沒輒！ 籃網不敵溜馬 慘吞客場14連敗2017/01/06 10:17
-
NBA》自爆嘗到退休滋味 波許恐將高掛球鞋2017/01/06 08:45