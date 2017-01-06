NBA》爵士希爾復原情況佳 爭取重返球場
2017/01/06 13:17
〔體育中心／綜合報導〕本季表現亮眼的爵士控衛希爾（George Hill），因為受傷36場比賽只出戰13場。當他出賽時，爵士戰績是10勝3敗，他缺陣時戰績則只有12勝11敗。
希爾本季平均得到18.8分、4.2助攻，是生涯最佳表現，最近一次受傷是在跨年前一天對太陽的比賽，他被對方中鋒蘭恩（Alex Len）肘擊嘴部，賽後送醫縫了21針，也出現腦震盪症狀。這一肘不僅讓他缺陣跨年後的2場比賽，更使得他最近只能吃流體食物與米飯。即便他通過聯盟的腦震盪檢查，他也需要過一段時間才能恢復體重。
爵士總教練史奈德（Quin Snyder）表示：「當他被肘擊之後，他相當地憤怒，但不是因為對手，而是自己先前已經缺席太久，想回到球場卻又受傷。」
所幸，隨隊記者David Locke指出，他已經可以吃正常的食物，接下來會努力調整身體狀態，爭取回到球場。
希爾。（資料照，美聯社）
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