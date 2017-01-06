看中永不放棄精神 國際品牌找國腳李茂、張愫心當大使

LOTTO足球大使張愫心。（LOTTO提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕看上台灣國腳們永不放棄的精神，義大利足球品牌LOTTO樂得找上男、女足帥哥美女李茂、張愫心擔任推廣大使，希望藉由兩位球星對運動積極的態度，潛移默化為年輕足球員所嚮往的精神指標。

繼上一次宣布正式推廣台灣基層足球運動贊助計畫後，義大利品牌LOTTO樂得也找來李茂、張愫心擔任品牌推廣大使，還拍攝一系列平面廣告，李茂表示，「很開心能參與這次拍攝，我想這也是足球帶給我的正向態度，希望能傳遞這樣的精神理念給年輕的小球員。」

張愫心則說：「足球是我生活不能放棄的部分，它不只帶給我球技和心靈提升，最重要的是希望透過這樣的計畫，傳遞不放棄的精神態度，影響更多年輕球員的向心力。」

LOTTO足球大使李茂。（LOTTO提供。）

